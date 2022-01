Sudan-Guinea Bissau, l’ex Milan Pelé sbaglia il rigore decisivo nel finale (VIDEO) (Di martedì 11 gennaio 2022) Pelé sbaglia il rigore decisivo nella sfida Sudan-Guinea Bissau, valevole per i gironi della Coppa d’Africa 2022. l’ex calciatore del Milan si è recato sul dischetto all’82’, ma l’emozione si è fatta sentire. Tiro piazzato nell’angolino basso a sinistra ma non molto potente e il portiere Ali Abdallah Abu-Eshrein respinge il pallone. Il punteggio dunque rimane bloccato sullo 0-0, che resta poi fino al triplice fischio finale. Un punto per ciascuna squadra, ma certamente Pelé non scorderà facilmente quel rigore: in alto il VIDEO del momento. IL RESOCONTO DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022)ilnella sfida, valevole per i gironi della Coppa d’Africa 2022.calciatore delsi è recato sul dischetto all’82’, ma l’emozione si è fatta sentire. Tiro piazzato nell’angolino basso a sinistra ma non molto potente e il portiere Ali Abdallah Abu-Eshrein respinge il pallone. Il punteggio dunque rimane bloccato sullo 0-0, che resta poi fino al triplice fischio. Un punto per ciascuna squadra, ma certamentenon scorderà facilmente quel: in alto ildel momento. IL RESOCONTO DELLA PARTITA SportFace.

