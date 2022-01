Sudan-Guinea Bassau, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 11 gennaio 2022) La Coppa d’Africa è il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione e Sudan-Guinea Bassau è la partita in programma per la prima giornata del Gruppo D. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per superare la fase a gironi. L’Egitto e la Nigeria completano il gruppo, prospettandosi quindi come assai difficile per le due compagini protagoniste della partita passare il turno. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 15 novembre, quando durante le qualificazioni il match si concluse con un pareggio a reti bianche. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo momenti poco positivi, sebbene l’ultimo successo della Guinea risalga a settembre e sia proprio contro il Sudan per 4-2. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Laè il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione eè la partita in programma per la prima giornata del Gruppo D. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per superare la fase a gironi. L’Egitto e la Nigeria completano il gruppo, prospettandosi quindi come assai difficile per le due compagini protagoniste della partita passare il turno. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 15 novembre, quando durante le qualificazioni il match si concluse con un pareggio a reti bianche. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo momenti poco positivi, sebbene l’ultimo successo dellarisalga a settembre e sia proprio contro ilper 4-2. ...

