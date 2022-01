Studio Fiaso: il 34% di quanti ospedalizzati e risultati positivi, in realtà è stato ricoverato per altre patologie (Di martedì 11 gennaio 2022) Da diversi mesi la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere monitora costantemente i principali ospedali del Paese, elaborando con cadenza settimanale numeri e percentuali relativi ai ricoveri per Covid. Tuttavia, parallelamente alla statistica incentrata sulla situazione ospedaliera, la Fiaso sta anche studiando quanto il Covid incida anche sui pazienti ricoverati per altre patologie. Fiaso: il 34% di quanti ospedalizzati e risultati positivi, in realtà è stato ricoverato per altre patologie Ebbene, dopo aver attentamente elaborato le schede di 550 pazienti ricoverati nelle aree Covid di sei grande aziende ospedaliere distribuite lungo lo Stivale ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Da diversi mesi la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere monitora costantemente i principali ospedali del Paese, elaborando con cadenza settimanale numeri e percentuali relativi ai ricoveri per Covid. Tuttavia, parallelamente alla statistica incentrata sulla situazione ospedaliera, lasta anche studiando quanto il Covid incida anche sui pazienti ricoverati per: il 34% di, inperEbbene, dopo aver attentamente elaborato le schede di 550 pazienti ricoverati nelle aree Covid di sei grande aziende ospedaliere distribuite lungo lo Stivale ...

