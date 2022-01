“Stasera Italia” su Retequattro: ospiti il Prof. Bassetti e l’ex Ministro Tria (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa sera, martedì 11 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia”, Barbara Palombelli commenterà con la deputata PD ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e con l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria la stretta attualità politica: dal veto posto da Mario Draghi alle domande relative all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel corso della conferenza stampa di ieri, all’avvertimento di Forza Italia che non ha intenzione di sostenere il Governo senza l’attuale Presidente del Consiglio, fino alle polemiche sui controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul super green pass. Con il Prof. Matteo Bassetti, Direttore del reparto di Malattie infettive ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Questa sera, martedì 11 gennaio, alle ore 20.30 su, a “”, Barbara Palombelli commenterà con la deputata PD ed exdelle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e condell’Economia Giovannila stretta attualità politica: dal veto posto da Mario Draghi alle domande relative all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel corso della conferenza stampa di ieri, all’avvertimento di Forzache non ha intenzione di sostenere il Governo senza l’attuale Presidente del Consiglio, fino alle polemiche sui controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul super green pass. Con il. Matteo, Direttore del reparto di Malattie infettive ...

Advertising

RaiUno : Nuovo appuntamento con @albertoangela per scoprire le #Meraviglie d’Italia. Tappe della puntata di stasera… - albertoangela : Grazie per averci accompagnato anche stasera nel viaggio tra i tantissimi luoghi incantevoli, pieni di storia, cult… - RaiUno : .@albertoangela torna su #Rai1 per continuare il viaggio attraverso l’Italia, all’insegna dell’arte, della storia e… - AbbyBiafora : RT @RaiUno: Nuovo appuntamento con @albertoangela per scoprire le #Meraviglie d’Italia. Tappe della puntata di stasera #11gennaio: ??Monza ??… - WCarioli : RT @RaiUno: Nuovo appuntamento con @albertoangela per scoprire le #Meraviglie d’Italia. Tappe della puntata di stasera #11gennaio: ??Monza ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Italia Superenalotto, estrazione di lunedì 10 gennaio 2021: i numeri vincenti Ricordiamo che per la sestina di stasera, il jakpot è arrivato alla cifra di 137 milioni e 500 mila euro. SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE 66 - 30 - 58 - 25 - 03 - 84 JOLLY 72 SUPERSTAR 55 ...

Fuori dal Coro: anticipazioni puntata 11 gennaio Anche stasera, Mario Giordano torna a condurre il talk show targato Mediaset, affrontando alcune ... Il giornalista commenterà con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni ...

Stasera Italia, Vittorio Feltri si schiera contro la dad: chiusure che non servono a nulla, solo a discriminare Il Tempo Stasera in tv su Italia 1 "Back to school": ecco chi sono i ripetenti Vip in gioco Tutto pronto per la seconda puntata di Back to school, il nuovo format televisivo condotto da Nicola Savino stasera in tv su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni e i ...

Sissi: stasera in TV il gran finale della serie-evento dedicata all’imperatrice austriaca Stasera 11 gennaio su Canale 5 va in onda il gran finale di ... Pictures in collaborazione con Beta Film è stata record di ascolti in Germania e anche in Italia si difende con uno share di discreto ...

Ricordiamo che per la sestina di, il jakpot è arrivato alla cifra di 137 milioni e 500 mila euro. SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE 66 - 30 - 58 - 25 - 03 - 84 JOLLY 72 SUPERSTAR 55 ...Anche, Mario Giordano torna a condurre il talk show targato Mediaset, affrontando alcune ... Il giornalista commenterà con la leader di Fratelli d'Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni ...Tutto pronto per la seconda puntata di Back to school, il nuovo format televisivo condotto da Nicola Savino stasera in tv su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni e i ...Stasera 11 gennaio su Canale 5 va in onda il gran finale di ... Pictures in collaborazione con Beta Film è stata record di ascolti in Germania e anche in Italia si difende con uno share di discreto ...