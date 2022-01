“Stasera Italia”, anticipazioni di martedì 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Stasera torna su Retequattro un nuovo appuntamento con “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli Questa sera, martedì 11 gennaio, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia”, Barbara Palombelli commenterà con la deputata PD ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e con l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria la stretta attualità politica: dal veto posto da Mario Draghi alle domande relative all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel corso della conferenza stampa di ieri, all’avvertimento di Forza Italia che non ha intenzione di sostenere il Governo senza l’attuale Presidente del Consiglio, fino alle polemiche sui controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul super green pass. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)torna su Retequattro un nuovo appuntamento con “” condotto da Barbara Palombelli Questa sera,11, alle ore 20.30 su Retequattro, a “”, Barbara Palombelli commenterà con la deputata PD ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e con l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria la stretta attualità politica: dal veto posto da Mario Draghi alle domande relative all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel corso della conferenza stampa di ieri, all’avvertimento di Forzache non ha intenzione di sostenere il Governo senza l’attuale Presidente del Consiglio, fino alle polemiche sui controlli dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul super green pass. Leggi ...

