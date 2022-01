"Sta facendo di tutto per quell'intervista". Non è l'Arena, gira una voce clamorosa: sesso, droga e politica, un terremoto da Giletti? (Di martedì 11 gennaio 2022) Luca Morisi potrebbe raccontare in televisione la brutta storia che lo ha visto coinvolto? Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, anche perché non è chiaro quanta voglia abbia il diretto interessato di esporsi, dopo essere stato massacrato da gran parte dei media. “Luca Morisi travolto dallo scandalo e dalle polemiche - scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - il papà della ‘Bestia leghista' è letteralmente scomparso dai radar, la Procura di Verona nelle scorse settimane ha chiesto la sua archiviazione”. Fin qui le cose note a tutti, poi arriva la bomba: “gira voce che un talk show di La7 starebbe facendo di tutto per ottenere la sua prima intervista in esclusiva”. facendo due conti, è facile immaginare che possa trattarsi di Non è l'Arena, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Luca Morisi potrebbe raccontare in televisione la brutta storia che lo ha visto coinvolto? Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, anche perché non è chiaro quanta voglia abbia il diretto interessato di esporsi, dopo essere stato massacrato da gran parte dei media. “Luca Morisi travolto dallo scandalo e dalle polemiche - scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - il papà della ‘Bestia leghista' è letteralmente scomparso dai radar, la Procura di Verona nelle scorse settimane ha chiesto la sua archiviazione”. Fin qui le cose note a tutti, poi arriva la bomba: “che un talk show di La7 starebbediper ottenere la sua primain esclusiva”.due conti, è facile immaginare che possa trattarsi di Non è l', ...

borghi_claudio : Tutto mi divide da Virginia Raggi (anche se all'epoca consigliai di votare lei piuttosto di un PD) ma lo stalking a… - juventusfc : ?? Allegri: «Domani sarà una partita a sé, da giocare in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del cam… - EnricoLetta : Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è… - bi_inthemood : Mi sta facendo venire più l’ansia il dover scegliere se fare la seduta online o no che dover saltare la seduta - QuelloKeSbrocca : RT @lucrezia_ilaria: Chi sta facendo speculazioni sulla morte di Sassoli, non è diverso da chi va in ospedale, munito di microfono a far co… -