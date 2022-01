SPEAK organizza eventi gratuiti di scambio linguistico e culturale a sostegno dell' inclusione sociale di migranti e rifugiati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) I nuovi arrivati e gli abitanti del posto possono partecipare gratuitamente a gruppi linguistici di comunità in oltre 24 città, un numero destinato a crescere LISBONA, Portogallo, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/ha annunciato che ora sono disponibili gruppi linguistici a cui possono partecipare gratuitamentee residenti. Ciò al fine di conseguire l'obiettivozione di fornire accesso a un pubblico più ampio e realizzare la missione di promuovere l'deioffre ai, aie agli abitanti del posto un'opportunità per sentirsi partee comunitàa loro città. In passato, questo ...