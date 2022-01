Sospesi 52 medici in Puglia: non completato il ciclo vaccinale Nel barese 43, nel brindisino nove (Di martedì 11 gennaio 2022) Altri 52 medici sono stati Sospesi in Puglia. Sono 43 nel barese, gli altri nel brindisino. Non hanno completato il ciclo vaccinale anti corona virus senza adeguate giustificazioni. L'articolo Sospesi 52 medici in Puglia: non completato il ciclo vaccinale <small class="subtitle">Nel barese 43, nel brindisino nove</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 11 gennaio 2022) Altri 52sono statiin. Sono 43 nel, gli altri nel. Non hannoilanti corona virus senza adeguate giustificazioni. L'articolo52in: nonil Nel43, nel proviene da Noi Notizie..

