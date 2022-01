Sonia Bruganelli ne ha per tutti | cosa pensa di Basciano | Nathaly | Delia e Miriana

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo essersi presa una settimana di pausa,ieri ha fatto ritorno nello studio del Grande Fratello Vip. Archiviate le vacanze a Dubai poco prima di riprendere il suo ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe, ha realizzato una diretta Instagram durante la quale ne ha avuto davvero per, come riferisce Fanpage.it.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Così comeè tornata in studio, sebbene non sia stata accolta con molto calore dal pubblico di Twitter, la stessa cosa non è successa per Aldo. Il motivo? Con dei video pubblicati tra ....push({}); Parliamo di ascolti. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e, ha condotto la 33puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire al televoto Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme. Chi uscirà? Su Rai 1 la serie Non Mi Lasciare ha ...È tornata Sonia Bruganelli accanto ad Adriana Volpe: scopriamo come erano vestite nella trentatreesima puntata del Gf Vip 6.L'opinionista del Grande Fratello Vip ha detto la sua su Nathaly Caldonazzo, sull'ingresso di Delia Duran e non solo ...