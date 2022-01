Soleil Sorge vuole lasciare il GF Vip | Miriana e Gianmaria “godono” per la disfatta – VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022)non ha preso bene il cambio di rotta del pubblico che ha deciso di scegliere Nathaly Caldonazzo come sua preferita. Per questo motivo, rifugiata in sauna con Manila Nazzaro, ha chiesto di uscire dal Grande Fratello Vip.il GF Vip:fare una sorta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è crollata dopo la diretta del Grande Fratello Vip . La bella influencer italo - americana, che è stata battuta al televoto da Nathaly Caldonazzo , si è lasciata andare a un duro sfogo ...non ha preso bene il cambio di rotta del pubblico che ha deciso di scegliere Nathaly Caldonazzo come sua preferita. Per questo motivo, rifugiata in sauna con Manila Nazzaro , ha chiesto ...Non l’ha presa proprio benissimo la scelta del pubblico Soleil Sorge che, dopo 4 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIp 6 su è vista togliere la corona di preferita dal pubblico.Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge fanno una nuova insinuazione su Miriana Trevisan (nonostante la diffida di Pago). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.