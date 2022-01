Soleil Sorge crolla al televoto, Miriana, Gianmaria e Jessica festeggiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Soleil Sorge ha perso consensi e non è stata eletta dal pubblico come la preferita. nel post puntata Gianmaria, Miriana e Jessica festeggiano e commentano l’accaduto Ieri sera al Grande Fratello Vip Soleil Sorge non è stata la preferita dal pubblico. Al televoto con Carmen e Nathaly, Soleil ha perso contro la preferita dal pubblico che è stata Nathaly Caldonazzo. A gioire di questa “sconfitta” tre vipponi che nel post puntata hanno commentato l’accaduto. Infatti Miriana, Gianmaria e Jessica hanno festeggiato la sconfitta di Soleil, con la quale non hanno un bel rapporto dentro il loft di Cinecittà. Miriana Trevisan pensa che questa ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)ha perso consensi e non è stata eletta dal pubblico come la preferita. nel post puntatae commentano l’accaduto Ieri sera al Grande Fratello Vipnon è stata la preferita dal pubblico. Alcon Carmen e Nathaly,ha perso contro la preferita dal pubblico che è stata Nathaly Caldonazzo. A gioire di questa “sconfitta” tre vipponi che nel post puntata hanno commentato l’accaduto. Infattihanno festeggiato la sconfitta di, con la quale non hanno un bel rapporto dentro il loft di Cinecittà.Trevisan pensa che questa ...

