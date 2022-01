Advertising

sportface2016 : #Slittino naturale, Coppa del mondo #Umhausen: undici azzurri convocati - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: - TgrRaiAltoAdige : - sportface2016 : #Slittino su pista naturale, #Umhausen 2022: l'Italia trionfa in staffetta con #Lanthaler-#Gruber, Gruber anche sec… - zazoomblog : Slittino naturale: show italiano in Coppa del Mondo Lanthaler-Gruber si aggiudicano la staffetta - #Slittino… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale

16/01/22 " Coppa del mondo " Staffetta a squadre Oberhof (Ger) " ore 12.50, diretta streaming fil - luge.orgSU PISTASab. 15/01/22 " Coppa del mondo " Singolo femminile (Ore 11.45) ...Trionfo Italia nella staffetta della prima tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 disu pista. Vittoria mai in discussione per gli azzurri in quel di Umhausen, in Austria. Evelin Lanthaler infatti, al primo intermedio già si assicura un grande vantaggio sull'Austria,...Dopo il fantastico esordio nella prima giornata di Coppa del mondo – con le vittorie nel singolo femminile, nel doppio … Continua ...Dopo il fantastico esordio nella prima giornata di Coppa del mondo – con le vittorie nel singolo femminile, nel doppio … Continua ...