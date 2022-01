“Sissi”: ultimo appuntamento con la serie dedicata all’Imperatrice d’Austria (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ultimo appuntamento con la prima stagione di «Sissi» – dove si racconta la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera, fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre -, va in onda su Canale 5, martedì 11 gennaio, in prima serata. In questa rilettura – moderna e anticonformista – del mito fiabesco di Elisabetta di Baviera, la protagonista è interpretata da Dominique Devenport e l’Imperatore Franz da Jannik Schümann. V episodio. Franz parte per la Lombardia e Sissi si prende cura dei feriti in arrivo dal fronte Franz è sopravvissuto all’attentato. Il Conte Grünne, interrogando l’esecutore scopre che l’atto è stato commissionato da un ungherese, Lajos, il protettore di Fanny. Franz, intanto, parte per la Lombardia deciso a soffocare le insurrezioni. Elisabetta, invece, si prende cura dei feriti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) L’con la prima stagione di «» – dove si racconta la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera, fino al titolo di Imperatricee oltre -, va in onda su Canale 5, martedì 11 gennaio, in prima serata. In questa rilettura – moderna e anticonformista – del mito fiabesco di Elisabetta di Baviera, la protagonista è interpretata da Dominique Devenport e l’Imperatore Franz da Jannik Schümann. V episodio. Franz parte per la Lombardia esi prende cura dei feriti in arrivo dal fronte Franz è sopravvissuto all’attentato. Il Conte Grünne, interrogando l’esecutore scopre che l’atto è stato commissionato da un ungherese, Lajos, il protettore di Fanny. Franz, intanto, parte per la Lombardia deciso a soffocare le insurrezioni. Elisabetta, invece, si prende cura dei feriti ...

Advertising

_PuntoZip_ : Canale 5 – «SISSI» – Ultimo appuntamento con la serie-evento - TvCircle1 : RT @MediasetPlay: L’ultimo imperdibile appuntamento con la storia della leggendaria principessa #Sissi vi aspetta questa sera, in prima vis… - SilvaMilani2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con la serie evento #Sissi - melittlebu : Per ricordarvi che oggi è l'ultimo giorno #Sissi - MediasetPlay : L’ultimo imperdibile appuntamento con la storia della leggendaria principessa #Sissi vi aspetta questa sera, in pri… -