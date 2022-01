Sissi terza puntata: trama e anticipazioni 11 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Sissi terza puntata. Torna in prima serata su Canale 5 martedì 11 gennaio 2022 la nuova serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+ con l’ultima puntata. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Sissi trama terza puntata. Franz sopravvive all’attentato e il Conte Grunne, interrogando l’esecutore, scopre che è stato commissionato da un ungherese. Alla descrizione dell’uomo corrisponde il volto di Lajos, così Fanny, invitata da Sissi a tornare a vivere nella Villa Imperiale, si reca nel Kohlmarkt per riprendere le sue cose e lo esorta a fuggire lontano. Poi, Franz parte per la Lombardia per soffocare le ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 11 gennaio 2022). Torna in prima serata su Canale 5 martedì 11la nuova serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+ con l’ultima. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE. Franz sopravvive all’attentato e il Conte Grunne, interrogando l’esecutore, scopre che è stato commissionato da un ungherese. Alla descrizione dell’uomo corrisponde il volto di Lajos, così Fanny, invitata daa tornare a vivere nella Villa Imperiale, si reca nel Kohlmarkt per riprendere le sue cose e lo esorta a fuggire lontano. Poi, Franz parte per la Lombardia per soffocare le ...

