SISSI | SU CANALE 5 IL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE DELLA SERIE SULL’IMPERATRICE D’AUSTRIA

(Di martedì 11 gennaio 2022) Terzo e ultimo appuntamento su5 con ladi, ladedicata alla più famosa e popolare imperatrice. Terminata in sordina la messa in onda in Germania e Austria, tra ascolti al crollo e polemiche di storici e fan, in Italia ha scatenato l’ironia dei social per unapoco storica ma ricca di trash forse involontario e situazioni sopra le righe. La secondadidovrebbe girarsi invera con messa in onda a Natale 2022. L’ultima trasposizione sullo schermo di Sisi – la “s” è una sola in tedesco, la doppia “s” è arrivata con la distribuzione internazionale dei film con Romy Schneider – proseguirà a raccontare la vita di Elisabetta e Francesco Giuseppe, ...

... ma non prima di aver parlato un un'ultima volta con la sua amica e confidente di un tempo. Tutti davanti al televisore, dunque, Questa Sera , alle 21.20 su Canale 5 , per la Terza ed Ultima ...