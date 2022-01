Sissi: dove sono state fatte realmente le riprese della serie televisiva sulla famosa Imperatrice d’Austria (Di martedì 11 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 andranno in onda su Canale 5 gli ultimi due episodi della miniserie televisiva tedesca Sissi. Lo show ripercorre la vita dell’Imperatrice Elisabetta di Baviera, detta Sissi, in chiave contemporanea. Si va oltre l’atmosfera da fiaba o gli intrighi di corte visti e rivisti. La serie non è stata girata in un solo posto, bensì tra Baviera, Austria, Ungheria, Lettonia, Lituania e Italia. Le location principali: Vilnius (Lituania) La maggior parte delle scene è stata effettuata a Vilnius, capitale della Lituania, e nei suoi dintorni. Il palazzo reale di Hofburg, è stato ricreato unendo riprese della facciata esterna della Società Filarmonica Nazionale Lituana e del complesso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 andranno in onda su Canale 5 gli ultimi due episodiminitedesca. Lo show ripercorre la vita dell’Elisabetta di Baviera, detta, in chiave contemporanea. Si va oltre l’atmosfera da fiaba o gli intrighi di corte visti e rivisti. Lanon è stata girata in un solo posto, bensì tra Baviera, Austria, Ungheria, Lettonia, Lituania e Italia. Le location principali: Vilnius (Lituania) La maggior parte delle scene è stata effettuata a Vilnius, capitaleLituania, e nei suoi dintorni. Il palazzo reale di Hofburg, è stato ricreato unendofacciata esternaSocietà Filarmonica Nazionale Lituana e del complesso ...

Advertising

Happyplace_351 : @thenoe_miyy E l'arricciacapelli dove lo lasci? #Sissi - Giovyfh : Viaggi e Storia: i luoghi dove visse Sissi, tra Baviera, Austria, Ungheria e Italia - madss_u : @ellavworld alex luigi crytical sissi carola ( anche christian ma non so dove metterlo) - AnnaMancini81 : Sissi terza puntata: la morte della piccola Sophie - KDisneyano : Ma come le ultime puntate di #Sissi con il bollini verde? Dove sono le trote? -