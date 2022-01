Simulatori - Sparco è lo sponsor del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance ACI ESport

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 gennaio 2022) Laufficiale delACI2022. La serie dedicata alle simulazioni di guida virtuali è basata su Assetto Corsa Competizione ed è supportata ufficialmente dall'ACI, che a fine stagione premierà i vincitori insieme ai driver di tutte le altre categorie. Sono previsti i titoli per piloti e scuderie, con gare di due ore che comprenderanno il cambio guida all'interno del software sviluppato da Kunos Simulazioni.Sei gare di due ore. Il CIGTE sarà articolato su sei tappe, alle quali i partecipanti potranno partecipare da casa o nei Driving Simulation Center dedicati. Sono previste delle sessioni di prequalifica per definire i gruppi Pro ed Am in vista della prima gara di...