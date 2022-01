Shock energia, costo per imprese passa da 20 a 37 miliardi l'anno (Di martedì 11 gennaio 2022) “Lo Shock energetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che le aziende spostino altrove la produzione”, avverte il vicepresidente di Confindustria per le filiere e le medie imprese, Maurizio Marchesini, sottolineando l’allarme con una stima aggiornata, in rialzo, sulla ‘bolletta’ 2022: “Il costo dell’energia per le imprese nel 2019 è stato di 8 mld, nel 2021 di 20 mld e la previsione per il 2022 è di 37 miliardi”. “Il Governo agisca subito”, è “una tempesta perfetta”. “Il mondo della ceramica, della carta e il siderurgico - prosegue Confindustria - stanno fermando gli impianti o producendo a ritmi molto ridotti. Il costo dell’energia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) “Loenergetico è un problema per tutte le filiere, il rischio che corriamo, oltre al blocco della produzione che sta già avvenendo in alcuni settori, è che le aziende spostino altrove la produzione”, avverte il vicepresidente di Confindustria per le filiere e le medie, Maurizio Marchesini, sottolineando l’allarme con una stima aggiornata, in rialzo, sulla ‘bolletta’ 2022: “Ildell’per lenel 2019 è stato di 8 mld, nel 2021 di 20 mld e la previsione per il 2022 è di 37”. “Il Governo agisca subito”, è “una tempesta perfetta”. “Il mondo della ceramica, della carta e il siderurgico - prosegue Confindustria - stfermando gli impianti o producendo a ritmi molto ridotti. Ildell’...

Ultime Notizie dalla rete : Shock energia Sole 24 Ore: shock energetico, imprese a rischio Nell'editoriale a firma del direttore, Fabio Tamburini, si sottolinea il rischio della mancata attenzione a un "pericolo mortale per il Paese: il caro energia, con cui stanno facendo i conti le ...

Rate e sostegni con nuovi criteri Il tema dell'energia è di stretta attualità: quali sono le linee di intervento del Governo? R. Il ... Tante realtà economiche e tante famiglie sono esposte ad uno shock energetico di dimensioni ...

Shock energia, costo per imprese passa da 20 a 37 miliardi l'anno L'HuffPost Shock energia, costo per imprese passa da 20 a 37 miliardi l'anno Marchesini (Confindustria): "Il rischio è che le aziende spostino altrove la produzione, il Governo agisca subito". Salvini chiede maxi-decreto ...

Industrie, aumenti di gas ed energia: occorrono azioni strutturali PORDENONE - «Azioni congiunturali e strutturali per contrastare l’aumento dei prezzi del mercato energetico italiano che mettano in sicurezza, nel medio e lungo termine il nostro Paese proprio come av ...

