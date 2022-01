Sesso ai tempi del Covid: se ne fa poco, crollano le vendite di preservativi. E l'azienda li trasforma in guanti (Di martedì 11 gennaio 2022) Miah Kiat, riporta TgCom24, sottolinea che il gigante malaysiano produce ogni anno 5,5 miliardi di condom e opera in 140 paesi, occupando una fetta di mercato globale del 17 per cento sia con i ... Leggi su isnews (Di martedì 11 gennaio 2022) Miah Kiat, riporta TgCom24, sottolinea che il gigante malaysiano produce ogni anno 5,5 miliardi di condom e opera in 140 paesi, occupando una fetta di mercato globale del 17 per cento sia con i ...

isNews_it : Sesso ai tempi del Covid: se ne fa poco, crollano le vendite di preservativi. E l’azienda li trasforma in guanti… - nonunacosaseria : @pazzoperrep @nonsolomamma mia impressione: con molinari direttore gli articoli sul tema 'il sesso ai tempi del cov… - Pepemio_it : Sono tempi difficili, non ci meritiamo anche gli orgasmi finti. #11gennaio2022 #11gennaio #pepe #pepemio #sesso #orgasmo - _robfrost_ : Gli uomini non possono essere amici delle donne, devono possederle o lasciarle perdere... è una spinta primitiva da… - adelestancati : RT @ciroizzo3: Non conoscevo ancora l’amore e, a quei tempi, l’attrazione sessuale era un tabù. Noi donne dovevamo arrivare vergini al mat… -