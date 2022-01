Serve la quarta dose? L’Oms: «C’è bisogno di nuovi vaccini». Dall’Ema il freno: «Richiami in breve tempo solo in emergenza» (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità servirebbero dei vaccini nuovi per fronteggiare la variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa: «Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte». Dichiarazioni, quelle degli esperti, che lasciano trapelare come la terza dose non basti per scongiurare la diffusione del contagio. Inoltre L’Oms ha anche segnalato che se la variante Omicron dovesse continuare a diffondersi con questi ritmi, nel giro di due mesi la metà degli europei sarà contagiata. A lanciare questo allarme è stato Hans Kluge, presidente delL’Oms, durante la prima conferenza ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità servirebbero deiper fronteggiare la variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa: «Sono necessari e andrebbero sviluppaticontro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte». Dichiarazioni, quelle degli esperti, che lasciano trapelare come la terzanon basti per scongiurare la diffusione del contagio. Inoltreha anche segnalato che se la variante Omicron dovesse continuare a diffondersi con questi ritmi, nel giro di due mesi la metà degli europei sarà contagiata. A lanciare questo allarme è stato Hans Kluge, presidente del, durante la prima conferenza ...

Advertising

Simoricci2 : RT @FpCgilNazionale: ?? La situazione in Sanità, alle prese con la quarta ondata di Covid, è sempre più critica, con il personale sanitario… - Max09295648 : @Giusepp73435001 @Ariel2575 Difatti non serve, e cmq in ogni caso andrebbe unita una quarta dose! - Cerrezio_FC : @la_zoth @Annina_occhiblu @egemonja Certo che lo Stato ci vuole bene. Anche perchè in democrazia lo Stato siamo noi… - stellatrenta : RT @FpCgilNazionale: ?? La situazione in Sanità, alle prese con la quarta ondata di Covid, è sempre più critica, con il personale sanitario… - BollatiS : RT @FpCgilNazionale: ?? La situazione in Sanità, alle prese con la quarta ondata di Covid, è sempre più critica, con il personale sanitario… -