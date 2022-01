Serie B, terza dose di vaccino per i giocatori dell’Ascoli: il comunicato (Di martedì 11 gennaio 2022) comunicato ufficiale dell’Ascoli: il club marchigiano ha sottoposto i propri giocatori al terzo giro di vaccini L’Ascoli corre ai ripari contro il Covid. Somministrata oggi, come comunicato, la terza dose di vaccino ai giocatori. comunicato – «Al Picchio Village prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di venerdì sera con la Ternana, valida per il recupero della 19^ giornata di Campionato. Il gruppo è stato impegnato in una seduta tattica e in una partita finale a tutto campo. Intanto questa mattina a staff tecnico e calciatori è stata somministrata la terza dose di vaccino anti Covid-19 presso il centro vaccinale “Casa della Gioventù” ad Ascoli Piceno. Domani ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022)ufficiale: il club marchigiano ha sottoposto i proprial terzo giro di vaccini L’Ascoli corre ai ripari contro il Covid. Somministrata oggi, come, ladiai– «Al Picchio Village prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di venerdì sera con la Ternana, valida per il recupero della 19^ giornata di Campionato. Il gruppo è stato impegnato in una seduta tattica e in una partita finale a tutto campo. Intanto questa mattina a staff tecnico e calciatori è stata somministrata ladianti Covid-19 presso il centro vaccinale “Casa della Gioventù” ad Ascoli Piceno. Domani ...

