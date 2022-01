Serie A, giovedì assemblea di Lega per l’emergenza Covid (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 13 gennaio una nuova riunione dei club, in videoconferenza. Sul tavolo, in particolare, il tema dell’emergenzaa Covid, con le “delibere in ordine alla gestione della pandemia” per il massimo campionato. Un vertice tra i club che andrà in scena così L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovain vista per laA. È stata convocata infatti per il prossimo 13 gennaio una nuova riunione dei club, in videoconferenza. Sul tavolo, in particolare, il tema del, con le “delibere in ordine alla gestione della pandemia” per il massimo campionato. Un vertice tra i club che andrà in scena così L'articolo

