“Sembra che ce l’abbia solo lei”. GF Vip: Sonia Bruganelli, botta tremenda alla concorrente top (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la pausa per le vacanze natalizie Sonia Bruganelli è tornata al GF Vip 6 nel ruolo di opinionista. Per due puntate è stata sostituita da Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis che è il suo attuale marito. È tornata e si è subito fatta sentire attaccando Nathaly Caldonazzo, la bionda showgirl 52enne da poco entrata nella Casa di Cinecittà, che è stata una delle protagoniste della puntata di lunedì 10 gennaio per la questione del matrimonio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al quale ha detto di essere stata invitata durante la precedente diretta. L’altra coinquilina non era convinta delle frasi di Nathaly Caldonazzo e allora Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza invitando Enzo Paolo Turchi. Secondo l’ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarla alla cerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la pausa per le vacanze natalizieè tornata al GF Vip 6 nel ruolo di opinionista. Per due puntate è stata sostituita da Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis che è il suo attuale marito. È tornata e si è subito fatta sentire attaccando Nathaly Caldonazzo, la bionda showgirl 52enne da poco entrata nella Casa di Cinecittà, che è stata una delle protagoniste della puntata di lunedì 10 gennaio per la questione del matrimonio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al quale ha detto di essere stata invitata durante la precedente diretta. L’altra coinquilina non era convinta delle frasi di Nathaly Caldonazzo e allora Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza invitando Enzo Paolo Turchi. Secondo l’ex volto del Bagaglino, sarebbe stato proprio il ballerino a invitarlacerimonia tenutasi a Roma nel 2015. Un ...

