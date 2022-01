Secondo Confesercenti, i consumi crollano di 850 milioni di euro al mese (Di martedì 11 gennaio 2022) I contagi salgono e torna a crescere il lavoro da casa. E così in parallelo anche i consumi degli italiani cadono a picco. Meno ristoranti, meno bar, meno acquisti nei negozi. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, anticipato dalla Stampa, Omicron ha portato nuovamente il Paese in un lockdown «di fatto». Stando al campione di 800 italiani rappresentativo della popolazione nazionale intervistati da Ipsos, il 48% dei datori di lavoro del settore privato ha già deciso di proseguire con lo smart working, prevede di tornarci o di attivarlo a breve. Si tratta di circa 5,5 milioni di lavoratori. E di questi, circa un milione (ovvero il 15%) inizia per la prima volta a lavorare a distanza. L’11% – oltre 600mila persone – lavora esclusivamente da remoto, cui si aggiunge un altro 24% che lavora in presenza ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) I contagi salgono e torna a crescere il lavoro da casa. E così in parallelo anche idegli italiani cadono a picco. Meno ristoranti, meno bar, meno acquisti nei negozi.un sondaggio condotto da Ipsos per, anticipato dalla Stampa, Omicron ha portato nuovamente il Paese in un lockdown «di fatto». Stando al campione di 800 italiani rappresentativo della popolazione nazionale intervistati da Ipsos, il 48% dei datori di lavoro del settore privato ha già deciso di proseguire con lo smart working, prevede di tornarci o di attivarlo a breve. Si tratta di circa 5,5di lavoratori. E di questi, circa un milione (ovvero il 15%) inizia per la prima volta a lavorare a distanza. L’11% – oltre 600mila persone – lavora esclusivamente da remoto, cui si aggiunge un altro 24% che lavora in presenza ...

