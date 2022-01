Scuole Campania, bimbi in classe dopo l'ordinanza del Tar: «La scuola luogo sicuro» (Di martedì 11 gennaio 2022) La scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata e protetta, ha scandito ieri il premier Mario Draghi. E oggi lo ribadiscono con forza i genitori dei bambini dell?Istituto... Leggi su ilmattino (Di martedì 11 gennaio 2022) Laè fondamentale per la democrazia e va tutelata e protetta, ha scandito ieri il premier Mario Draghi. E oggi lo ribadiscono con forza i genitori dei bambini dell?Istituto...

Advertising

GiovaQuez : Tar sospende ordinanza Regione Campania sulle scuole #COVID19 - Agenzia_Ansa : Scuola, Il Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte… - rtl1025 : ???? Il #Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione #Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le… - larampait : #Scuole chiuse in #Campania anche dopo #sentenza #Tar, #Codacons diffida i #sindaci - asiaandlouis : Per chi ha partecipato agli scioperi delle scuole che si stanno tenendo in Campania ragazzi continuate a farli facc… -