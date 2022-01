Scuola | sociologo Ricolfi | ' dad favorisce disuguaglianze? Vero | ma c' erano già prima' 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - Draghi dice di non aver chiuso le scuole, anche perché se i ragazzi vanno in pizzeria la sera o a fare sport nel pomeriggio, possono andare ail giorno dopo: "Quel che troppo spesso si dimentica, nelle valutazioni dei rischi delle aperture e delle chiusure, è l'enorme differenziale che sussiste fra il livello di rischio delle attività scolastiche e di quelle extra-scolastiche - risponde - Quasi tutto quello che un ragazzo può fare fuori dellaè meno rischioso di quello che può fare in unanon protetta. Lo sappiamo da un anno e mezzo, ossia da quando la comunità scientifica ha documentato che il virus del Covid si trasmette soprattutto per aerosol. Ciò comporta che i rischi di diffusione siano massimi quando: si sta in un ambiente chiuso e senza ventilazione; si sta per molte ore; si sta in molti; si ...