Scuola | rettore Bocconi | ' Dad ha creato disuguaglianze | governo coraggioso'

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - La didattica a distanza nella Scuola italiana è stata "un creatore di differenze e disuguaglianze che hanno generato un 'divide' importante". Per questo la scelta del governo e del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di riprendere le attività scolastiche in presenza "è stata coraggiosa, visto il momento molto complesso", con la quarta ondata del coronavirus. La Dad, sia a Scuola che all'università, resta comunque un "potenziale immenso" da imparare a utilizzare, con il supporto di un'infrastruttura fisica e digitale adeguata e della formazione degli insegnanti. Lo afferma il rettore dell'Università Bocconi di Milano, Gianmario Verona, intervistato dall'Adnkronos.

