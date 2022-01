Scuola: rettore Bocconi, 'Dad ha creato disuguaglianze, governo coraggioso' (2) (Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ma per il rettore della Bocconi, nonostante le difficolta che ha dovuto affrontare la Scuola italiana, il digitale “resta un potenziale immenso: è ancora un mondo da esplorare che potenzierà ancora di più la qualità dell'insegnamento non solo all'università ma anche a Scuola, dove si potranno rendere le lezioni ancora più affascinanti”. La speranza è che con le risorse del Pnrr “potremo avere anche una rete di infrastrutture molto più estesa, scuole più connesse, edifici più adeguati. E mi auguro che i docenti si formino sempre di più sul fronte digitale”. Digitale che resta “non un sostituto ma un complemento”. Ad esempio alla Bocconi “stiamo continuando a sperimentare, con un 20% dei corsi che continuano ad avere una serie di innovazioni che stiamo attuando per immaginare l'università ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ma per ildella, nonostante le difficolta che ha dovuto affrontare laitaliana, il digitale “resta un potenziale immenso: è ancora un mondo da esplorare che potenzierà ancora di più la qualità dell'insegnamento non solo all'università ma anche a, dove si potranno rendere le lezioni ancora più affascinanti”. La speranza è che con le risorse del Pnrr “potremo avere anche una rete di infrastrutture molto più estesa, scuole più connesse, edifici più adeguati. E mi auguro che i docenti si formino sempre di più sul fronte digitale”. Digitale che resta “non un sostituto ma un complemento”. Ad esempio alla“stiamo continuando a sperimentare, con un 20% dei corsi che continuano ad avere una serie di innovazioni che stiamo attuando per immaginare l'università ...

