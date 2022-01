Scoperta la sosia della Principessa Diana | potrebbe essere la sua figlia segreta

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Laè tra le figure più famosecultura Britannica e il suo particolare stile – incluso il famoso taglio di capelli, il bob biondo – è subito riconoscibile da milioni di persone al mondo. La ormai defuntadel Galles aveva un look così iconico che una donna, originaria di Bournemouth, adesso viene fermata per strada dai passanti che pensano possala, solo perché ha cambiato pettinatura. LEGGI ANCHE => William non bada a spese per la moglie Kate: ecco alcuni dei regali (per cifre da capogiro) Sophie Eales, 24, ha deciso di cambiare il suo look ad Aprile 2021, tagliando di molto i capelli. Le forbici del parrucchiere però l’hanno inavvertitamente ...