Sci alpino | Sofia Goggia verso il trittico Zauchensee | Cortina e Garmisch | tante prove veloci | sguardo alla Coppa del Mondo

Prima della pausa per le Olimpiadi, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà tre settimane che possono risultare decisive nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin comanda sempre la graduatoria con una trentina di punti di vantaggio su Petra Vlhova e poco più di duecento su Sofia Goggia. Questa sera l'americana e la slovacca possono allungare sull'azzurra, essendoci lo slalom di Schladming, ma la bergamasca attende un trittico di gare veloci che potrebbe ribaltare completamente la situazione. Il calendario prevede all'orizzonte ancora ben undici gare veloci, partendo proprio da questo weekend a Zauchensee; mentre le gare tecniche saranno sette. Subito dopo le Olimpiadi ci sarà una perfetta ...

