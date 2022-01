Sci alpino, pagelle slalom Schladming: Shiffrin torna a ruggire, a Vlhova la sfera di cristallo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo slalom in notturna di Schladming non tradisce le attese e celebra il ritorno al successo di Mikaela Shiffrin, autrice di un recupero portentoso nella seconda manche. Seconda la dominatrice della disciplina Petra Vlhova che si aggiudica il globo di cristallo, chiude il podio un’ottima Lena Duerr. Anita Gulli, unica azzurra qualificata, racimola qualche punticino grazie alla ventitreesima piazza. pagelle slalom Schladming 2022 Katharina Liensberger, voto 5: a vederla sciare non ci si annoia mai, come sottolinea il numero da circo estratto dal cilindro a fine gara. I passi indietro rispetto alla scorsa stagione appaiono comunque evidenti, bisognerebbe capire i motivi di tale involuzione Anita Gulli, voto 6,5: unico sprazzo azzurro in questa ennesima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Loin notturna dinon tradisce le attese e celebra il ritorno al successo di Mikaela, autrice di un recupero portentoso nella seconda manche. Seconda la dominatrice della disciplina Petrache si aggiudica il globo di, chiude il podio un’ottima Lena Duerr. Anita Gulli, unica azzurra qualificata, racimola qualche punticino grazie alla ventitreesima piazza.2022 Katharina Liensberger, voto 5: a vederla sciare non ci si annoia mai, come sottolinea il numero da circo estratto dal cilindro a fine gara. I passi indietro rispetto alla scorsa stagione appaiono comunque evidenti, bisognerebbe capire i motivi di tale involuzione Anita Gulli, voto 6,5: unico sprazzo azzurro in questa ennesima ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? ???????????????? ?????? È ONLINE ???? ?? Il podcast di Eurosport sugli sport invernali con @DarioPuppo e @max_ambesi ?? nel… - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - MySugarpova : RT @Eurosport_IT: Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta più vin… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +55 su Vlhova Goggia insegue - #Classifica… - ValentinaSaini : Temperature sempre più alte, inverni sempre meno nevosi, da anni. Eppure c'è chi continua a iscrivere i figli picco… -