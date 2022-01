Sci alpino oggi, Slalom Schladming 2022: orari, pettorali di partenza, canale tv, streaming (Di martedì 11 gennaio 2022) In quel di Schladming Petra Vlhova avrà a disposizione il primo match-point per chiudere i giochi nella classifica di specialità dello Slalom. La pista austriaca si prepara ad ospitare le regine dei pali snodabili per il settimo appuntamento della stagione tra i rapid-gates. Le precedenti uscite stagionali hanno sentenziato l’assoluto dominio della fuoriclasse slovacca, capace di archiviare ben cinque vittorie ed un secondo posto nella disciplina. Le basterà giungere sul podio per mettere in bacheca il secondo globo di cristallo consecutivo. A darle filo da torcere Wendy Holdener, seconda nella gara di Kranjska Gora e Mikaela Shiffrin, oltremodo deludente sulla Podkoren durante lo scorso weekend. Non sarà della partita Katharina Truppe, fermata dal Covid, mentre a proposito delle azzurre scenderanno in pista Anita Gulli, Marta Rossetti, Vera ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) In quel diPetra Vlhova avrà a disposizione il primo match-point per chiudere i giochi nella classifica di specialità dello. La pista austriaca si prepara ad ospitare le regine dei pali snodabili per il settimo appuntamento della stagione tra i rapid-gates. Le precedenti uscite stagionali hanno sentenziato l’assoluto dominio della fuoriclasse slovacca, capace di archiviare ben cinque vittorie ed un secondo posto nella disciplina. Le basterà giungere sul podio per mettere in bacheca il secondo globo di cristallo consecutivo. A darle filo da torcere Wendy Holdener, seconda nella gara di Kranjska Gora e Mikaela Shiffrin, oltremodo deludente sulla Podkoren durante lo scorso weekend. Non sarà della partita Katharina Truppe, fermata dal Covid, mentre a proposito delle azzurre scenderanno in pista Anita Gulli, Marta Rossetti, Vera ...

