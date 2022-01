Schneider Electric: a Stezzano la produzione di un innovativo quadro elettrico di Media Tensione (Di martedì 11 gennaio 2022) Stezzano. L’Italia è sempre più al centro dell’innovazione per Schneider Electric, leader mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione. L’azienda infatti annuncia che, a partire dai primi mesi del 2022, nello stabilimento di Stezzano dedicato alla produzione di quadri elettrici di Media Tensione sarà avviata la produzione per l’Italia e i principali paesi del Sud Europa, quali Spagna e Portogallo, di SM AirSeT: una soluzione unica nel settore, che sostituisce con l’aria l’uso del gas SF6, come gas per l’isolamento (SF6 è uno dei più potenti gas a effetto serra esistenti). SM AirSeT rappresenta un esempio concreto di come la visione di Schneider Electric per un futuro più “green” ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022). L’Italia è sempre più al centro dell’innovazione per, leader mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione. L’azienda infatti annuncia che, a partire dai primi mesi del 2022, nello stabilimento didedicato alladi quadri elettrici disarà avviata laper l’Italia e i principali paesi del Sud Europa, quali Spagna e Portogallo, di SM AirSeT: una soluzione unica nel settore, che sostituisce con l’aria l’uso del gas SF6, come gas per l’isolamento (SF6 è uno dei più potenti gas a effetto serra esistenti). SM AirSeT rappresenta un esempio concreto di come la visione diper un futuro più “green” ...

