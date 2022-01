Scherma, presentato il Mondiale 2023 a Milano: “Grande lavoro di squadra” (Di martedì 11 gennaio 2022) presentato il Mondiale Assoluto di Milano 2023 di Scherma all’Allianz Cloud, dove si svolgeranno le gare iridate. Il Congresso FIE dello scorso 27 novembre a Losanna ha dato fiducia all’Italia per ospitare l’edizione iridata prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. che precederà i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella giornata di martedì 11 gennaio è stato quindi presentato ufficialmente il Comitato Organizzatore di Milano 2023 presieduto da Marco Fichera, promotore dell’ambizioso progetto, nato nella primavera dello scorso anno. MALAGO’ – “Si è fatto un eccellente lavoro di squadra per portare a Milano il Mondiale, anche se la candidatura non ci vedeva favoriti. Un plauso particolare ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022)ilAssoluto didiall’Allianz Cloud, dove si svolgeranno le gare iridate. Il Congresso FIE dello scorso 27 novembre a Losanna ha dato fiducia all’Italia per ospitare l’edizione iridata prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. che precederà i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella giornata di martedì 11 gennaio è stato quindiufficialmente il Comitato Organizzatore dipresieduto da Marco Fichera, promotore dell’ambizioso progetto, nato nella primavera dello scorso anno. MALAGO’ – “Si è fatto un eccellentediper portare ail, anche se la candidatura non ci vedeva favoriti. Un plauso particolare ...

sportface2016 : #Scherma, presentato il Mondiale 2023 di Milano. Giovanni #Malagò: 'Grande lavoro di squadra per portarlo in Italia' - ParliamoDiNews : Scherma, presentato il “viaggio Mondiale” di Milano 2023 – Libero Quotidiano #scherma #presentato #viaggio… - princigallomich : Scherma, presentato il “viaggio Mondiale” di Milano 2023 - usatoscherma : RT @Federscherma: PRESENTATO IL “VIAGGIO MONDIALE” DI MILANO 2023 - “UN GRANDE EVENTO PER LA SCHERMA E PER TUTTA L’ITALIA” - usatoscherma : RT @IlModeratoreWeb: Scherma, presentato il “viaggio Mondiale” di Milano 2023 - -