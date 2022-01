Scherma, presentati i Mondiali di Milano 2023. Giovanni Malagò: “Città smart e olimpica” (Di martedì 11 gennaio 2022) Mondiali di Scherma, Milano 2023: inizia il viaggio, la marcia di avvicinamento. All’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, si è tenuta la prima conferenza stampa di presentazione dell’evento. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti presenti oggi nella Città meneghina. Giovanni Malagò, presidente del CONI: “Quello che ha fatto il Comitato Organizzatore, coordinato da Marco Fichera, è stato eccezionale: un lavoro totalizzante che premia anche la Federazione, sotto tutti i punti di vista, anche quello della diplomazia internazionale.La Città di Milano? E’ un posto smart, innovativo, ma soprattutto con tanta Scherma che non poteva non cogliere questa occasione, come ci ricordano i tantissimi titoli vinti da ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)di: inizia il viaggio, la marcia di avvicinamento. All’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, si è tenuta la prima conferenza stampa di presentazione dell’evento. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti presenti oggi nellameneghina., presidente del CONI: “Quello che ha fatto il Comitato Organizzatore, coordinato da Marco Fichera, è stato eccezionale: un lavoro totalizzante che premia anche la Federazione, sotto tutti i punti di vista, anche quello della diplomazia internazionale.Ladi? E’ un posto, innovativo, ma soprattutto con tantache non poteva non cogliere questa occasione, come ci ricordano i tantissimi titoli vinti da ...

