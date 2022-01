Scherma, le fiorettiste azzurre convocate per la tappa di Coppa del Mondo di Poznan. Alice Volpi cerca la doppietta (Di martedì 11 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di fioretto femminile continua in terra polacca dove nel weekend è in programma il secondo appuntamento della rassegna. Dal 14 al 16 gennaio Poznan ospiterà una prova individuale e la prova a squadre, mentre gli uomini faranno il loro esordio nel massimo circuito schermistico in quel di Parigi. I tifosi azzurri ricordano bene il trionfale weekend di Saint Maur, impreziosito dalla vittoria di Alice Volpe e dal terzo posto di Francesca Palumbo oltre al roboante successo del quartetto italico. Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per far saltare il banco anche nella seconda tappa e riportare l’Italia sul trono del fioretto mondiale. Stefano Cerioni, Commissario Tecnico della Nazionale, ha chiamato a raccolta dodici ragazze per l’imminente trasferta. Stiamo parlando ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladeldi fioretto femminile continua in terra polacca dove nel weekend è in programma il secondo appuntamento della rassegna. Dal 14 al 16 gennaioospiterà una prova individuale e la prova a squadre, mentre gli uomini faranno il loro esordio nel massimo circuito schermistico in quel di Parigi. I tifosi azzurri ricordano bene il trionfale weekend di Saint Maur, impreziosito dalla vittoria diVolpe e dal terzo posto di Francesca Palumbo oltre al roboante successo del quartetto italico. Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per far saltare il banco anche nella secondae riportare l’Italia sul trono del fioretto mondiale. Stefano Cerioni, Commissario Tecnico della Nazionale, ha chiamato a raccolta dodici ragazze per l’imminente trasferta. Stiamo parlando ...

