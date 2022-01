Sassoli: Tajani, 'perbene e leale, formazione cristiana e scout ci hanno legato' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un grande europeista, una comune formazione cristiana ci ha permesso di lavorare assieme, combattere su diritti civili, contro la pena di morte. Con lui c'erano tanti punti comuni, avevamo fatto gli scout, c'era qualcosa che ci legava. Gli dicevo di smettere di fumare, come ho fatto io, lo rimproveravo. Una persona perbene e leale". Lo ha detto Antonio Tajani, a Radio Anch'io, ricordando David Sassoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un grande europeista, una comuneci ha permesso di lavorare assieme, combattere su diritti civili, contro la pena di morte. Con lui c'erano tanti punti comuni, avevamo fatto gli, c'era qualcosa che ci legava. Gli dicevo di smettere di fumare, come ho fatto io, lo rimproveravo. Una persona". Lo ha detto Antonio, a Radio Anch'io, ricordando David

