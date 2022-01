«Sassoli patriota italiano e grande europeo»: Macron conferma che si può essere l’uno e l’altro (Di martedì 11 gennaio 2022) «La nostra Unione ha perso nello stesso tempo un patriota italiano, un grande europeo e un instancabile umanista». È caloroso e partecipato il ricordo di David Sassoli che Emmanuel Macron ha affidato ad un tweet postato sul proprio account ufficiale. Sopra il commento, una foto che ritrae insieme il presidente della Repubblica francese e quello del Parlamento europeo scomparso la notte scorsa. Del messaggio di cordoglio di Macron, preme sottolineare in particolare il riferimento al “patriota“. Innanzitutto perché dimostra che quel termine è tutt’altro che desueto, che non si coniuga necessariamente con l’obiettivo di sopraffare altre identità e che è il più adatto a pennellare positivamente l’opera di chi ha ricoperto una funzione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) «La nostra Unione ha perso nello stesso tempo un, une un instancabile umanista». È caloroso e partecipato il ricordo di Davidche Emmanuelha affidato ad un tweet postato sul proprio account ufficiale. Sopra il commento, una foto che ritrae insieme il presidente della Repubblica francese e quello del Parlamentoscomparso la notte scorsa. Del messaggio di cordoglio di, preme sottolineare in particolare il riferimento al ““. Innanzitutto perché dimostra che quel termine è tutt’altro che desueto, che non si coniuga necessariamente con l’obiettivo di sopraffare altre identità e che è il più adatto a pennellare positivamente l’opera di chi ha ricoperto una funzione ...

