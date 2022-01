Sassoli | morto il presidente del Parlamento europeo | è spirato stanotte ad Aviano Pordenone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta David. Èildel. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - repubblica : Morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - elPolliere : RT @Agenzia_Ansa: Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - ArchCmc : RT @Agenzia_Ansa: Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - marivigo : È morto David Sassoli, mi dispiace moltissimo. -

di Laura Zangarini Dal 26 dicembre e ricoverato in ospedale a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario ÈDavid. Il presidente del Parlamento Europeo era ricoverato da quindici giorni in ospedale a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. La ...Salvini la difende: "Mala tempora currunt"era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una '...Riporta una nota di Agenzia ANSA. La carriera di David Sassoli lo vede giornalista, conduttore televisivo e politico. Il cordoglio per la sua morte viene macchiato, come sempre, dalla carnascialesca ...Si è spento nella notte nel centro di riferimento oncologico di Aviano. Il ricovero si era reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitar ...