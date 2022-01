Sassoli | morto il presidente del Parlamento europeo | è deceduto stanotte ad Aviano Pordenone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta David. Èa 65 anni ildel. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di...

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli morto

di Laura Zangarini Dal 26 dicembre e ricoverato in ospedale a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario ÈDavid. Il presidente del Parlamento Europeo era ricoverato da quindici giorni in ospedale a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. La ...Salvini la difende: "Mala tempora currunt"era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una '...Non ce l'ha fatta David Sassoli. È morto il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una ...Nella notte tra il 10 e l’11 Gennaio si è spento a 65 anni David Sassoli, presidente dell’Europarlamento. Ricoverato dal 26 dicembre per una disfunzione immunitaria, a settembre era stato colpito da u ...