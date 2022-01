Sassoli | morto il presidente del Parlamento europeo | è deceduto stanotte ad Aviano Pordenone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta David. Èa 65 anni ildel. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia.era in...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - repubblica : Morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - ilpost : È morto David Sassoli - PupiaTv : E’ morto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo - imfree81 : Terribile notizia Morto David Sassoli. Una vita tra il giornalismo e la politica con la passione per l'Europa. E… -

ROMA - Il presidente del Parlamento europeo Davida seguito di una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sposato, due figli,è stato giornalista e politico. Aveva 65 anni. A diffondere la notizia ...... della tutela della dignità umana e protagonista nella battaglia per la parità di genere : sono state questi alcuni dei pilastri che David, il presidente del Parlamento Uequesta notte,...il Presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli si è spento nella notte nel centro oncologico di Pordenone, aveva 65 anni, ieri aveva scritto l'ultimo twitt per la morte di #SilviaTortora ...Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, è morto nells notte. Era ricoverato a Firenze per una grave carenza immunitaria. È una gravissima perdita sul piano istituzionale per l’Europa e p ...