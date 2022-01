Sassoli | morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo «Ha combattuto fino alla fine» Mattarella | profondo dolore

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta David. Èa 65ildel. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia.era in...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - margapayola : RT @JuntsEU: Sconvolti dalla morte del @EP_President David Sassoli. Se @KRLS, @toni_comin e @ClaraPonsati sono eurodeputati è anche grazi… - JacZan : RT @ilpost: È morto David Sassoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli morto

Davidnella notte , il presidente del Parlamento europeo, 65 anni, era ricoverato dal 26 dicembre . Giornalista dal 1986, e volto noto del Tg1 dal 2006 al 2009, David Mariaaveva ...David, come è/ Disfunzione del sistema immunitario, aveva 65 anni La procura di Epinal ha deciso di aprire un'inchiesta al momento a carico di ignoti, per "molestie morali che hanno ...E' morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo. Sassoli si è spento al ...E' morto a 65 anni David Sassoli per una complicanza al sistema immunitario. Era ricoverato dal 26 dicembre ad Aviano. Una vita quella di Sassoli dedicata al ...