Sassoli | morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo «Ha combattuto e lavorato fino alla fine»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta David. Èa 65ildel. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia.era in...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - areino : RT @ilpost: È morto David Sassoli - nickyangeli : RT @Open_gol: Il portavoce: il presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso il CRO di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli morto

Il Presidente del Parlamento Europeo Davidall'età di 65 anni ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato in un centro oncologico. Sposato con l'architetto Alessandra Vittorini lascia due figli Livia e Giulio. A ...Questa nottea 65 anni nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario.La notizia della scomparsa di David Sassoli ha generato un’onda di emozione in Europa e in Italia. Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo ...ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 65 anni, David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo era ricoverato per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. Nato a Firenze nel 1956 ...