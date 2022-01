Sassoli: Letta, 'una medaglia che Putin lo considerò persona non grata' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - Quella che lascia David Sassoli è "una eredità enorme, in tanti campi. Nel campo dell'impegno a favore dei diritti e della democrazia, Putin lo considerò persona non grata, una medaglia". Lo ha detto Enrico Letta, al Tg1. "Il suo atteggiamento in difesa dei diritti umani e della democrazia e l'alto valore della politica come massimo impegno della carità, questo è ciò che ci lascia. E' durissima per noi immaginare che non ci sia più e immaginare di andare avanti", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - Quella che lascia Davidè "una eredità enorme, in tanti campi. Nel campo dell'impegno a favore dei diritti e della democrazia,lonon, una". Lo ha detto Enrico, al Tg1. "Il suo atteggiamento in difesa dei diritti umani e della democrazia e l'alto valore della politica come massimo impegno della carità, questo è ciò che ci lascia. E' durissima per noi immaginare che non ci sia più e immaginare di andare avanti", ha aggiunto il segretario del Pd.

LaStampa : Il cordoglio per Sassoli. Letta: “Addio David, amico unico e di principi”. Von der Leyen: “Grande europeo e italian… - Adnkronos : Morto #DavidSassoli, da Letta a Franceschini: l'addio dei dem 'all'amico di una vita'. - iltirreno : Da Letta a Von Der Leyen, la politica europea è in lutto per la scomparsa di David Sassoli - infoitinterno : La morte di Sassoli, von der Leyen: «Persona straordinaria». Letta: «Europeista appassionato» - rete22ottobre : Morto Sassoli: Letta, amico unico, uomo di visioni e principi -