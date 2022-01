Sassoli: il cordoglio dell’Anvcg, “se va un grande uomo politico” (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – l’Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti – si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. “Con la morte di David Sassoli -ha dichiarato Michele Vigne, Presidente Nazionale dell’Anvcg- se ne va un grande uomo politico, capace di grandi iniziative in ambito nazionale ed europeo. Nel tempo aveva mostrato sensibilità per le tematiche che la nostra Associazione porta avanti e difende da anni. L’Anvcg tutta si stringe attorno ai suoi cari per una perdita che ci addolora fortemente”. Sassoli, nella sua carica di Presidente del Parlamento Europeo, aveva più volte dimostrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – l’Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti – si unisce alper la scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David. “Con la morte di David-ha dichiarato Michele Vigne, Presidente Nazionale- se ne va un, capace di grandi iniziative in ambito nazionale ed europeo. Nel tempo aveva mostrato sensibilità per le tematiche che la nostra Associazione porta avanti e difende da anni. L’Anvcg tutta si stringe attorno ai suoi cari per una perdita che ci addolora fortemente”., nella sua carica di Presidente del Parlamento Europeo, aveva più volte dimostrato ...

