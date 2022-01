Sassoli | Giani | ' Una perdita enorme per la buona politica | italiana ed europea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) - “Una notizia terribile che ci lascia sgomenti. Provo un grande dolore, penso innanzitutto allo strazio dei suoi cari per un tempo interrotto in modo così difficile da accettare. Ma penso anche allaper la, per laed". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente del Parlamento europeo David. "ha interpretato con grande correttezza ed equilibrio il suo ruolo di presidente dell'assemblea di Strasburgo – prosegue– ma senza mai rinunciare alla battaglia per difendere e rinnovare i valori dell'europeismo, impegnandosi in ...