Sassoli, da Draghi a von del Leyen la politica si inchina a “un grande europeo” (Di martedì 11 gennaio 2022) La notizia della morte di David Sassoli, 65 anni, Presidente del Parlamento europeo – l’unica istituzione della Ue i cui membri sono eletti dai cittadini – ha destato profondo sgomento nel mondo politico. Draghi: “Sassoli, equilibrio e generosità” “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità” ha detto il premier Mario Draghi. “Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese Ue. A testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) La notizia della morte di David, 65 anni, Presidente del Parlamento– l’unica istituzione della Ue i cui membri sono eletti dai cittadini – ha destato profondo sgomento nel mondo politico.: “, equilibrio e generosità” “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato,è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità” ha detto il premier Mario. “Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazionee di ogni Paese Ue. A testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a ...

Advertising

TgLa7 : #Draghi, Sassoli simbolo umanita' e generosita',siamo sgomenti. Cordoglio governo,profondo europeista,doti riconosciute da tutti - repubblica : Morto David Sassoli, il cordoglio del mondo politico. Mattarella: 'Profondo dolore'. Draghi: 'Simbolo di equilibrio… - LaStampa : Mattarella: “Profondo dolore, da italiani ed europei”. Draghi: “Sassoli era un simbolo di umanità e generosità, sia… - felicya999 : preghiamo per draghi, dopo le preghiere per sassoli di ieri sera ???? - ilsussidiario : #DavidSassoli è deceduto nella notte per via di una disfunzione del sistema immunitario. Il cordoglio della politic… -