Sassoli | Confagricoltura | “Perdiamo un riferimento importante per Europa e Italia”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di David. La passione per il lavoro svolto, prima come giornalista, poi come politico, è stata sempre accompagnata da grande spirito collaborativo e capacità di ascolto anche per le questioni dell’agricoltura. Qualità che sono emerse con forza durante la sua presidenza al Parlamento europeo in un momento storico cruciale, caratterizzato dalla pandemia”. Così il presidente di, Massimiliano Giansanti, ricorda il Presidente del Parlamento europeo, scomparso questa notte. “si è dimostrato un convinto europeista che, con il suo impegno, ha contribuito in modo determinante ad affrontare la situazione di crisi e a definire le strategie di ripresa dalla fase pandemica nell’ottica di una maggiore integrazione dell’Unione”. “L’, e ancor ...