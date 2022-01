Sassoli: Casini, 'Italia e Ue onorino sua memoria come merita' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo, che ha presieduto con grande prestigio ed equilibrio, e le istituzioni Italiane dovranno onorare la sua memoria come merita". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinando Casini a proposito di David Sassoli. "Sono costernato per la perdita di David Sassoli, un uomo integro e specchiato che ho conosciuto prima come grande giornalista, poi come politico impegnato sui temi dei diritti civili e dell'Europa. Poche sono le parole adatte a descrivere lo smarrimento che c'è in tanti di noi davanti a questa ingiusta e prematura scomparsa", aggiunge Casini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo, che ha presieduto con grande prestigio ed equilibrio, e le istituzionine dovranno onorare la sua". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinandoa proposito di David. "Sono costernato per la perdita di David, un uomo integro e specchiato che ho conosciuto primagrande giornalista, poipolitico impegnato sui temi dei diritti civili e dell'Europa. Poche sono le parole adatte a descrivere lo smarrimento che c'è in tanti di noi davanti a questa ingiusta e prematura scomparsa", aggiunge

