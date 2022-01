Sassoli: Casellati, 'sua scomparsa è grave ferita per Italia e Europa' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di David Sassoli che rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per chi come me ha potuto conoscere e ammirare il suo inconfondibile tratto umano”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Giornalista, politico e uomo delle istituzioni combattente ed appassionato, ci ha affidato anche nella lotta contro la malattia la testimonianza di cosa significhi non arrendersi mai, combattendo fino alla fine per portare a termine la propria missione -aggiunge-. Fermezza e propensione al dialogo erano i suoi tratti distintivi. Con queste risorse, ha saputo vivere il parlamento europeo come un luogo di ricerca della mediazione tra interessi e posizioni spesso divergenti, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Sono profondamente addolorata per ladi Davidche rappresenta unaper l', per l'e per chi come me ha potuto conoscere e ammirare il suo inconfondibile tratto umano”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta. “Giornalista, politico e uomo delle istituzioni combattente ed appassionato, ci ha affidato anche nella lotta contro la malattia la testimonianza di cosa significhi non arrendersi mai, combattendo fino alla fine per portare a termine la propria missione -aggiunge-. Fermezza e propensione al dialogo erano i suoi tratti distintivi. Con queste risorse, ha saputo vivere il parlamento europeo come un luogo di ricerca della mediazione tra interessi e posizioni spesso divergenti, di ...

